Si va dal pilates ai circuiti brucia grassi, passando attraverso i profili Facebook-Instagram di palestre e istruttori. Restare a casa ci eviterà il contagio e consentirà di sconfiggere il virus più rapidamente. Restare in casa però, per gli amanti del fitness, può diventare un problema serio d’affrontare.Il rischio di passare intere giornate sui comodi divani delle dimore esiste, con le passeggiate a rischio divieto. E così, anche: l’obiettivo è quello di incentivare l’attività fisica, facendo in modo che per un buon allenamento non si esca da casa. Molte palestre del capoluogo (chiuse come in tutta Italia) offreno ai propri iscritti, e a chi fosse interessato alla pratica sportiva, video tutorial e dirette social. Ecco allora che le dirette dedicate agli esercizi fanno registrare picchi di visualizzazioni inaspettati.«Gli amanti della palestra in questo momento sono in crisi – scherza ma non troppo Claudia Feriozzi istruttrice alla Egò fitness Club – l’importante in questo momento è restare in casa e allora abbiamo pensato di offrire ai nostri iscritti e non solo, lezioni online per aiutarli a rimanere in forma». La palestra viterbese si è affidata alla piattaforma virtuale Les Mills, all’interno del quale sono caricati 95 allenamenti suddivisi in 8 categorie, tra cui allenamenti rivolti esclusivamente ai bambini.«Sul web in questo momento si trova di tutto ma è sempre consigliato affidarsi a professionisti – commenta Feriozzi – le palestre sono delle comunità dove si creano amicizie e senso di appartenenza. Personalmente carico un video al giorno dedicato ad un allenamento specifico, poi abbiamo la nostra piattaforma che dà disponibilità di allenamenti restando in casa: l’obiettivo, oltre a quello di mantenersi in forma, è anche quello di superare questo periodo col sorriso e regalare momenti di aggregazione virtuale che possono aiutare soprattutto chi vive da solo in casa».Anche la palestra To be Mattioli Fitness ha caricato sulla propria pagina Facebook video tutorial condotti dai propri istruttori in cui vengono spiegati metodi di allenamento da svolgere in casa. «Il nostro corpo ha delle potenzialità incredibili e spesso non ci rendiamo conto – dice l’istruttrice dell’Egò – a volte con una semplice sedia si possono inventare 50 esercizi diversi. Anche per chi ta casa non dispone di spazi consistenti, allenarsi diventa possibile con l’attività a corpo libero».