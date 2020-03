Coronavirus: a Montalto parte l'iniziativa "Andrà tutto bene... #stiamoacasa, f... the Covid-19"

“Andrà tutto bene… #stiamoacasa, fuck the Covid-19”. A Montalto parte l’iniziativa “Stendi il tuo lenzuolo”, per sensibilizzare le persone a rimanere in casa e mandare a quel paese il virus che sta compromettendo l’intera nazione.



Un messaggio scritto su un lenzuolo che Carlotta, 20 anni di Montalto, ha esposto sul balcone della propria abitazione invitando tutti a fare lo stesso e attenersi ai provvedimenti delle autorità in questo delicato momento. In paese molte attività hanno abbassato le serrande, aspettando di riaprire. C’è la voglia di combattere e ritornare al più presto ad una vita normale. «Sì, andrà tutto bene – si dice in paese – e uniti ce la faremo». Un gesto, quello di Carlotta, che invita a reagire e ad affrontare positivamente questa emergenza nazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA