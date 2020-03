Auto a fuoco causa fuga di gas, dieci famiglie fuori casa

Notte di paura a Corchiano (Viterbo). Dieci famiglie che abitano in due palazzine di via Petrucci, nei pressi del centro storico, sono state evacuate e messe in sicurezza vigili del fuoco dopo che l’incendio di un'autovettura ha danneggiato alcuni contatori del gas provocando una perdita. Una seconda auto ha preso fuoco in una via poco lontano.



L’allarme è scattato poco prima delle 23 di ieri quando un Opel parcheggiata nella via ha preso fuoco. I residenti hanno udito una forte esplosione.



I vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana una volta giunti sul posto hanno domato le fiamme che hanno e scoperto la perdita di gas. A quel punto sono state messe in sicurezza le dieci famiglie residenti nelle due palazzine vicine e chiuso le strade. Sul posto anche i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA