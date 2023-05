Corchiano, nel cantiere per la fibra spunta l'antica via Amerina

Riemerge un tratto della strada consolare Amerina a Corchiano, Nel corso dei lavori per l'ampliamento della fibra ottica da parte di un'azienda telefonica sono tornati alla luce diversi punti dell'antico tracciato. «Conoscevamo già una parte del tracciato di questa via - hanno detto dall'amministrazione comunale - nel nostro territoro, ma vederla riemergere nella sua antica e inalterata bellezza è stata un'emozione indescrivibile. Oltretutto a pochi giorni dall'evento "Ecotrekking: via Amerina bene comune", ci rende ancora più orgogliosi di questo nostro territorio. Quasi per incanto, durante i lavori di ampliamento della fibra, sono riemersi diversi tratti dell'antico basolato che ci ricorda, se ancora ce ne fosse bisogno, la grande ricchezza storica, archeologica, naturalistica e ambientale del nostro territorio».

La via Amerina ha preso il nome dalla città umbra di Amelia.

E' stata un'importante via di collegamento tra Roma e l'Umbria edificata tra il 241 e 240 a.C. Tutto il percorso è pavimentato con basolato di selce basaltica. Venne edificata seguendo vari tracciati di antiche piste etrusche. Attraversa diversi comuni dell'Agro falisco: Nepi, Civita Castellana, Corchiano, Gallese, Vasanello e Orte dove in molti casi è possibile ammirare la sua bellezza ancora intatta.

Spesso nel corso di scavi o lavori sono tornati in superficie pezzi di tracciato ancora intatti. Secondo quanto riportato da Cicerone aveva una lunghezza di 56 miglia. La via Amerina sotto la spinta del Biodistretto battezzato appunto della Via Amerina è diventata meta domenicale di centinaia turisti, che scelgono il suo percorso che non finisce mai di stupire per la bellezza dei luoghi e per ciò che riserva. Sempre più spesso ci sono gruppi organizzati che scelgono questo tracciato ancora incontaminato e ne restano affascinati. Le escursioni mirate rappresentano anche una fonte di lavoro per molti giovani del posto. Non a caso vengo proposti itinerari inediti per gli escursionisti che attraversano forre incontaminate bagnate da corsi d'acqua e cascate