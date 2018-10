Controlli dei carabinieri nel fine settimana: bar chiusi, scoperto spaccio in discoteca, ubriachi alla guida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Effettuato nella notte tra sabato e domenica in tutto il territorio del comando provinciale un servizio straordinario di controllo di sicurezza; sono stati impiegati oltre 80 carabinieri ci 38 pattuglie; sono state saturate le principali arterie viarie in entrata e uscita dal territorio provinciale, sono stati previsti servizi di ricognizione informativa e pattuglie visibili per scongiurare furti in abitazioni isolate; sono stati effettuati numerosi servizi preventivi in bar e localinotturni.In particolare a Tuscania sono stati svolti servizi di polizia di prevenzione ed eseguite ispezioni igienico-sanitarie strutturali in due locali del centro storico, unitamente ai carabinieri dell'ispettorato del lavoro. Al termine delle verifiche sono state sospese le attività dei due locali, poichè venivano impiegati lavoratori in nero. A Montefiascone sono state elevate 4 infrazioni al codice della strada, e ritirata una patente di guida a un extracomunitario di origini dominicane risultata palesemente falsa.Nel territorio della compagnia di Ronciglione venivano denunciate 6 persone, di cui una per evasione dagli arresti domiciliari, tre giovani italiani venivano denunciati per spaccio di droga all'interno di una discoteca della zona, e veniva ritirata una patente a un giovane di Sutri per guida in stato di ebrezza alcolica.Nel territorio della compagnia di Civita Castellana veniva denunciato un giovane del luogo sorpreso alla guida di un furgone rubato, e un giovane romeno sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. Inoltre a Fabrica di Roma venivano fermati, e segnalati quali assuntori di stupefacenti alla prefettura di Viterbo, 5 giovani di età compresa tra 19 e 23 anni.