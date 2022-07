Mercoledì 20 Luglio 2022, 05:45

Palazzo dei Priori, varate le commissioni. Ieri in consiglio comunale però si è cominciata a sentire qualche scossetta di assestamento. Ad aprire le danze è stato il capogruppo del Pd Alvaro Ricci, che ha interrogato l’assessore Stefano Floris sul termalismo: «Che problemi ci sono stati col Bagnaccio, cosa intende fare per riaprire questa struttura?». E poi ancora la riqualificazione del parco del Bullicame e le ex Inps».

Stessi temi per il leghista Andrea Micci, secondo il quale «il Comune ha voluto recedere dalla convenzione sul Bagnaccio in maniera inspiegabile, perché si prevedevano vasche pubbliche ma dal punto di vista urbanistico impossibili da realizzare». Floris ha fatto notare la complessità della vicenda, «che stiamo approfondendo. Il prima possibile cercheremo di restituirle il Bagnaccio alla città nella massima legalità. Sul Bullicame aspettiamo il nulla osta paesaggistico, poi partiremo con il progetto definitivo».

A Ricci non basta, perché «il progetto definitivo c’è, è sulla scorta di quello che si chiedono i pareri». «Prima va messo un punto su quanto successo fino a oggi - ha detto la sindaca Chiara Frontini - poi si potrà ricominciare daccapo. Il contratto al dirigente Monaco non è stato rinnovato, il settore è vacante ma a breve assegneremo l’interim». Nel frattempo fino a 30 giorno possono supplice le posizioni organizzative. Luisa Ciambella ha toccato il tema dei cinghiali, su cui però la sindaca deve interloquire anche con la Regione Lazio e la Provincia, per quanto riguarda il parco dell’Arcionello.

Questa infine la composizione delle commissioni. La prima: Luigi Gioiosi, Francesca Pietrangeli Ugo Poggi, Paolo Moricoli, Simone Onofri, Umberto Di Fusco e Alessandra Croci. In seconda Marco Bruzziches, Francesco Buzzi, Marco Nunzi, Simone Onofri, Marco Ciorba, Alessandra Purchiaroni e Giancarlo Martinengo. In terza vanno Francesco Buzzi, Daniele Rossi, Marco Bruzziches, Maria Rita De Alexandris, Marco Ciorba, Alessandra Purchiaroni, Eros Marinetti, Matteo Achilli, Luisa Ciambella, Elpidio Micci e Lina Delle Monache. In quarta Umberto Di Fusco, Melania Perazzini, Alessandra Croci, Maria Rita De Alexandris, Rosanna Glberto, Francesca Pietrangeli, Federico Tonnicchi, Antonella Sberna, Andrea Micci, Pietro Maria Amodio e Alessandra Troncarelli. In quinta Daniele Rossi, Eros Marinetti, Giancarlo Martinengo, Luisa Ciambella e Lina Delle Monache.