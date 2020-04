Spacciavano cocaina a Montalto, in manette i pusher del litorale

Stretta dei carabinieri di Montalto contro lo spaccio di droga sul litorale. I militari hanno arrestato due uomini: un tunisino e un italiano del luogo trovati in possesso di cocaina.



Le indagini degli uomini dell’Arma hanno portato ad effettuare dei servizi di appostamento; l’altro ieri i due sono stati pedinati e fermati. Lo straniero ha tentato la fuga, ma i carabinieri lo hanno subito raggiunto e arrestato. In tasca sono stati trovati due involucri per un grammo di cocaina oltre a quasi 1.500 euro in contanti. L’italiano, invece, aveva addosso ben otto grammi di cocaina divisa in sei involucri. I due sono stati messi a disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia. © RIPRODUZIONE RISERVATA