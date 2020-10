Castellese, la strada dei lavori fantasma: un Tir resta bloccato. Impossibile fare manovra

La strada provinciale Castellese, quella che dovrebbe collegare Civita Castella a Castel Sant'Elia, continua a essere al centro della cronaca. Questo pomeriggio un Tir, a causa forse della mancanza di segnaletica adeguata che blocchi la circolazione nel tratto di strada chiusa per lavori, è rimasto bloccato.

Il mezzo pesantem, invece di riprendere lo stesso senso di marcia dopo l'uscita da una azienda, ha imboccato il tratto che porta davanti al cantiere fantasma di Millecori. Ma l'autista, una volta arrivato davanti allo sbarramento, è rimasto bloccato a causa della carreggiata troppo stretta. E non è riuscito a fare una manovra per invertire la marcia.

Sono rimasti bloccati, in sosta forzata, anche i residenti della zona di Madonna delle Piagge che stavano tornando a casa. Sul posto sono intervenuti i carabineri e i Vigili del fuoco per tentare di rimettere in marcia il lungo camion

Ultimo aggiornamento: 20:50

