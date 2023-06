Civita Castellana, commerciante fermato per un presunto spaccio: cani antidroga in azione

Con un blitz in piena regola i carabinieri a Civita Castellana hanno fermato, questo pomeriggio nella zona del quartiere Catamello, un giovane commerciante.

Il giovane, che gestiesca un'attività in paese, dopo il controllo all'interno della sua auto è stato accompagnato in caserma per una serie di accertamenti. L'ipotesi prevalente è che i militari siano intervenuti per un presunto spaccio di sostanze stupefacenti.

In serata sono stati visti nella zona anche i cani antidroga della Fiamme gialle (Finanza), con i carabinieri, in fase di perlustrazione di alcuni punti dell'area. Sono in corso altri accertamenti da parte delle forze dell'ordine.