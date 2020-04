Civita Castellana, controlli a raffica dei carabinieri su molte strade: non sono mancati i furbetti

Controlli serrati da parte di carabinieri nella zona di Civita Castellana (Viterbo) nel giorno di Pasquetta. Sono stati effettuati servizi di verifica nella frazione di Sassacci, in via Roma, in via della Repubblica e via Giovanni XXIII.

Ma anche se la stragrande maggioranza dei cittadini ha rispettato la legge, restando a casa, non sono mancate le eccezioni.

I militari hanno pescato alcuni trasgressori che speravano di sfuggire alle rete tesa dalle forze dell'ordine. A tutti i contravventori finiti nella rete saranno applicate sanzioni da 400 a 3.000 euro. Controllate anche alcune strade di collegamento con le area di campagna, dove qualche furbetto aveva intenzione di trascorre la giornata.

E' andata male anche a due appassionati della natura che avevano deciso di trascorrere alcune ore in gita nella località Legata, “mitica” spiaggetta degli anni Settanta lungo il fiume Treia. La gita non è costata una multa, ma oltre 4 chilometri a piedi tra andata e ritorno (in salita) a cui avrebbero rinunciato volentieri. Alla fine per loro è stata una Pasquetta alternativa e movimentata.



