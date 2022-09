Civita Castellana , I Nunseponno guardà da 30 anni sulle scene

Trent'anni sul palcoscenico. E' il traguardo che hanno festeggiato sabato sera in piazza Matteotti a Civita Castellana I Nunseponnoguardà, la compagnia teatrale (dialettale e musicale) fondata nel 1991, che però è partita con la prima tournée per le parrocchie e le piazza del paese l'anno successivo ed è entrata nella tradizione delle feste popolari. Sabato sera con il Giro d'Italia in musica hanno brillato ancora una volta, trascinati da una valanga di consensi.

Sul palco è salita la storia di questo gruppo che va da Francesco Paolelli a Doriana Gai, Gianni Corazza, Francesco Soli, Cinzia Innocenzi, Raffaele Micheli, Irene Spitoni, Maila Savioli, Cristina Bellizzi, Mauro Profili, Mauro Palamides, Giulia Narduzzi, Stefano Del Priore, Vissia Caregnato, Claudio Crescenzi, Sabrina Angeletti, fino a Mauro Agostinelli a cui si sono aggiunte delle new entry che hanno aggiunto entusiasmo e passione nel corso degli anni.La compagnia teatrale ha iniziato nella parrocchia di San Benedetto nel 1991 con il nome Mikasoschemiperò, l'anno successivo poi è stato trasformato in Nunseponnogaurdà. Da li è iniziato il trionfo che li ha portati a diventare gli amabasciatori della risata civitonica in molte parti d'Italia e a incassare anche alcuni premi.

Hanno raccolto fondi per autofinanziarsi e sostenere iniziative sociali: Telefono Azzurro, Associazione Peter Pan, Associazione Cusmano e Una mano al tuo ospedale.

Tutti appuntamenti in cui il gruppo ha raccolto sempre tanti applausi.