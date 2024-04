Civita Castellana, dal ministero della Cultura un milione e mezzo di euro per il Duomo dei Cosmati e il Forte Sangallo

VITERBO - Il Ministero della Cultura investe sul Duomo dei Cosmati e Forte Sangallo di Civita Castellana. «Un grande risultato per la valorizzazione del nostro territorio, un grande segnale di attenzione del Governo Meloni, e in particolar modo del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, nei confronti delle bellezze di Civita Castellana».

Questo il commento del sindaco Luca Giampieri all’annuncio, diffuso dal deputato viterbese Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, del finanziamento complessivo di un milione e mezzo di euro stanziato per il triennio 2024-2026 dal Ministero della Cultura e destinato sia alla Diocesi di Civita Castellana sia al museo dell’Agro Falisco.

«350mila euro saranno utilizzati per il rifacimento del famosissimo pavimento a mosaico del Duomo dei Cosmati - spiega Giampieri -, mentre per il Forte Sangallo 750 mila euro saranno impiegati per il restauro e il rifacimento della copertura della struttura che ospita il museo archeologico dell’Agro Falisco e altri 400 mila riguarderanno il recupero e la riapertura al pubblico del Mastio, da cui si può godere di una vista mozzafiato».

«Siamo assolutamente soddisfatti per questo lavoro in sinergia che ha visto una cospicua pioggia di fondi dal Ministero della Cultura per due monumenti simbolo della nostra città - conclude -.

Un ringraziamento sentito va alla Diocesi e alla direzione del museo per aver presentato progetti ritenuti meritevoli di finanziamento»”.