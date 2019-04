Disservizi: la Tac dell'ospedale Andosilla è tornata a funzionare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Tac dell'ospedale Andosilla di Civita Castellana (Viterbo) ha ripreso a funzionare dopo sei giorni di fermo per un guasto, con proteste degli utenti, pazienti e medici esasperati.I tecnici sono riusciti a ripare il guasto che l'aveva bloccata lavorando per l'intera giornata. Dopo la pubblicazione della notizia su Il Messaggero on line, c'è stata una accellerazione nella riparazione.Tra i primi ad intervenire nei confronti della Asl è stato il sindaco Gianluca Angelelli, che ha protestato con i vertici aziendali per le problematiche create e i ritardi.Lo stesso sindaco ha annunciato in serata che il guasto era stato risolto poco prima delle 20.A sollevare il caso era stato il Tribunale del Malato, che si era fatto portavoce delle problematiche sia degli utenti e sia medici, facendo notare che non era la prima volta che una situazione del genere accadeva. Lo stumento, dopo una lunga serie di contestazioni e rinvii, è stato inaugurato nel 2017.