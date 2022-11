Civita Castellana, scontro tra auto sulla Flaminia: due feriti

Incidente stradale al chilometro 58,300 della Flaminia all'altezza con l'incrocio con la strada provinciale Quartaccio poco distante dall'area industriale di Sassacci, a Civita Castellana.

Il bilancio è di due feriti non gravi, una donna e una ragazza che sono state trasportate con le ambulanze del 118 all'ospedale Andosilla di Civita Castellana per gli accertamenti.

Lo scontro è avvenuto tra una Audi e un Toyota poco dopo le 19.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto le persone ferite dall'abitacolo in cui erano rimaste incastrate e i carabinieri di Civita Castellana che dovranno stabilire la dinamica e hanno provveduto a decongestionare il traffico abbastanza sostenuto in quel momento. Danni consistenti per le auto coivolte.

Il traffico è stato bloccato prima sulla Flaminia e poi stato deviato su una strada laterale che costeggia la statale.

Si tratta dell'ennesimo incidente che avviene in quel tratto di strada: a volte perchè non viene rispattato lo stop da parte di chi proviene della Provinciale Quartaccio. Gli abitanti della zona da tempo chiedono all'Amministrazione provinciale di intervenire con limitatori di velocità, segnalatori luminosi o altre soluzioni per evitare gli incidenti che diventanto sempre più frequenti.