Civita Castellana, furti di benzina dalle auto in sosta: in manette due uomini del posto

Fanno ill pieno di benzina rifornendosi dalle auto in sosta, in manette due uomini. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Civita Castellana, durante un servizio perlustrativo, hanno sorpreso due uomini, entrambi italiani della zona, mentre rubavano carburante da un'auto in sosta.



Immediatamente i ladri venivano bloccati dai carabinieri, che li trovavano anche in possesso di una tanica di 20 litri già piena. Accertandosi poi del loro tragitto a ritroso, hanno scoperto che avevano appena rubato benzina da altre tre macchine ferme in sosta.



I due sono stati dichiarati in arresto e condotti in caserma. La refurtiva è stata sequestrata. © RIPRODUZIONE RISERVATA