C'è stata la prima partita in famiglia della stagione per la Flaminia Civita Castellana. Il primo gol della stagione è stato messo a segno dall'attaccante Jacopo Sciamanna, ma hanno fatto centro anche Ferrara, Pagliaroli, Guadalupi e Traditi.Dopo cinque giorni di ritiro a Cascia, durante i quali i giocatori sono stati sottoposti a sedute atletiche sotto la guida del professor Cristian Quercioli e lezioni di tattica (schemi da calcio piazzato, calci d'angolo, azioni giocate di prima e modulo di gioco) da parte del tecnico Francesco Punzi, tutti i 23 giocatori a disposizione sono stati spediti in campo per disputare il match inaugurale della stagione 2020/2021. Ed è iniziata così la corsa per la conquista della maglia di titolare.Il confronto è iniziato con difensori contro attaccanti, ma poi le carte sono state mischiate. Il test è stato utile per far capire come procede l'assimilazione degli schemi e soprattutto per dare e prime indicazioni sullo stato di salute dei giocatori dopo sette giorni di lavoro (oltre che intenso anche duro) che ha permesso a tutti di smaltire qualche etto di troppo e le tossine accumulate nel corso della pausa dovuta al Covid.L'infermeria è vuota e pertanto in attività c'è solo il fisioterapista per i massaggi. C'è aria di fiducia nel team rossoblù, che si sta preparando per affrontare la tredicesima stagione di fila in serie D.«Tutti hanno risposto bene alle sollecitazioni ha detto Punzi non ci sono stati ragazzi che hanno accusato la pesantezza del lavoro e questo sta a dimostrare che hanno portato avanti il programma che gli era stato affidato durante l'estate. Il gruppo si sta formando in piena sintonia e pertanto siamo sulla buona e strada per rispettare il programma».La squadra che era seguita dal team manager Federico Roscioli è stata raggiunta anche dal patron Augusto Ciarrocchi e dal diggi Massimo Petroni e da ieri dal diesse Gigi Coni che sta predisponendo le gare amichevoli.«C'è qualche difficoltà ha detto poiché i protocolli prevedono per questo periodo solo gare tra dilettanti e a Cascia non ci sono squadre». Per ora sono state fissate le gare di settembre che sono il 6 settembre contro il Tivoli, il 16 contro il Latina sul campo dell'Aranova e il 20 contro la Nuova Florida.