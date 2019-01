Civita Castellana entra nel Carnevale. "O Puccio" fa l'ingresso nella piazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il carnevale di Civita Castellana (Viterbo) del 2019 è pronto al via. “O Puccio", che in questa edizione sarà rappresentato da Cappuccetto Rosso realizzato dal Gruppo Charlie, domani prenderà possesso di piazza Matteotti come vuole la tradizione in giorno di Sant'Antonio Abate.Di fatto inizieranno i festeggiamenti del carnevale civitonico. Il fantoccio di cartapesta, che rimarrà al centro della piazza per tutto il periodo festaiolo, sarà poi bruciato la sera del Martedì grasso. Ad accompagnare le fasi di montaggio sarà la Rustica, la banda folcloristica di Civita, con la sua musica.In programma tre sfilate dei carri allegorici (quattro) e dei gruppi mascherati (diciotto), oltre a due bande musicali per questa edizione. I quali, secondo una prima stima, coinvolgeranno oltre duemila persone in maschera. Le date: domenica 24 febbraio, 3 marzo e 5 marzo, oltre al il Carnevale dei bambini di Giovedì grasso.