Civita Castellana, arrivo lo stop al carnevale storico per il 2021. Ci sarà "O Puccio" in piazza

Carnevale di Civita Castellana 2021: mettere in piazza il famoso “Puccio” di carnevale non può essere un qualcosa di rinunciabile. Dunque l'evento manterrà, anche se parzialmente, le sue abitudini folkloristiche. «Segno distintivo del territorio anche in un anno fatto di rinunce come quello attuale», dicono dal Comune.

Il simbolo della tradizione verrà esposto, come di norma, il 17 gennaio. Nonostante la pandemia abbia costretto per il 2021 alla rinuncia alle consuete sfilate dei carri allegorici. Domenica 17 alle ore 15, senza la presenza della tradizionale banda folkloristica “La Rustica” per via delle restrizioni anti assembramento, andrà comunque in scena l’allestimento del Puccio. Sarà installato in piazza Matteotti, come ogni anno, segnando apertura e chiusura del periodo carnevalesco.

Vista la rinuncia alla festa più sentita dalla cittadinanza civitonica, l’amministrazione comunale «ha voluto omaggiare i propri cittadini nel periodo del carnevale con una insolita opera che sarà tutta da svelare nel giorno del suo allestimento. Data l’impossibilità di presidiare per motivi di sicurezza, è prevista una diretta social sul canale Facebook del Comune, che permetterà di essere comunque “presenti” e vicini, anche se virtualmente per assistere allo svelamento di un qualcosa che quest’anno rappresenterà una sorpresa».

Non mancheranno «indiscutibili tratti di novità rispetto alle precedenti edizioni proprio per compensare – per come possibile – almeno in piccola parte, il vuoto creato da una rinuncia importante per la tradizione del paese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA