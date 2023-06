Civita Castellana, Campo de' Fiori ha festeggiato i primi venti anni in Campidoglio

Il mensile Campo de’ fiori ha festeggiato il traguardo dei venti anni in Campidoglio. La redazione della rivista creata a Civita Castellana da Sandro Anselmi ha scelto la Sala Protomoteca del Comune di Roma per ricordare questa meta portata avanti con impegno e passione per due decenni.

Nata nel 2003, con sole 12 pagine in bianco e nero oggi è una realtà del territorio.

Sono stati consegnati degli attestati a tutti i collaboratori particolarmente emozionati. A fare gli onori di casa la presidente dell’assemblea capitolina Svetlana Celli.

Era presente anche il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri, che ha evidenziato e ricordato la valenza della testata, che da anni accompagna la vita dei cittadini di Civita Castellana e non soltanto, manifestando tutta la sua stima e la sua gratitudine.

Un riconoscimento senz’altro meritato quello che è stato consegnato ad Ermelinda Benedetti che cura con molta attenzione e professionalità da qualche anno la realizzazione delle rivista.