Civita Castellana, acqua non potabile nel centro storico per l'arsenico superiore ai limiti

Acqua non potabile nelle abitazioni ed esercizi del centro storico di Civita Castellana. Secondo le analisi condotte dall’Agenzia regionale di protezione ambientale del Lazio, su campioni prelevati da personale aziendale, i valori riscontrati per la presenza di arsenico sono superiori alla norma (limite di 10 microgrammi per litro) in due punti di campionamento.

Si tratta della rete idrica del centro storico (serbatoio Barco) con una valore di 13 microgrammo per litro (prelievo del 23/11/2021); e della rete idrica del pozzo dei vigili del fuoco, con 11 microgrammi per litro (stessa data di prelievo) nella zona Casal Ettorre, ovvero nell'area artiginale.

Tutto nella norma invece per quanto riguarda la rete idrica della frazione di Sassacci (7 microgr. per litro), via della stazione a Borghetto, con 7 microgr. per litro.