Civita Castellana, la festa è giovane, torna il Color Beat domani

di Ugo Baldi

Nel centro storico di Civita Castellana sabato sarà una notte colorata e carica di musica. L'associazione Ops (Occorre provarci sempre), formata da giovani volontari, organizza la seconda edizione del Color Beat. La location scelta è sempre quella dell'anfiteatro Faleri Veteres (ex Orto di Miretto) che si trova a ridosso del Forte Sangallo: qui saranno allestiti stand per gustare drinks e cocktails, ma anche per mangiare e ascoltare tanta musica. La finalità è quella di raccogliere fondi per organizzare le feste patronali di settembre; uunico obbligo, per chi vuol partecipare, è quello di indossare vestiti colorati, ma sono ben accettati quelli che si presentano in abiti stravanganti

Si inizia alle 18 con l'aperitivo, si prosegue alle 20.30 con la Cena del Palio dei rioni, manifestazione calcistica che partirà lunedì. Il resto è tutto per il popolo della notte: dalle ore 22 sul palco si alterneranno vari dj che faranno ballare un esercito di giovani. A tutti verranno regalati gadget colorati e tanto divertimento.

«Alla scorsa edizione hanno partecipato oltre mille giovani ha detto il presidente Andrea Cavalieri e ora puntiamo al raddoppio. Offriremo a tutti gli ospiti effetti scenografici e giochi di luce da restare incantati».

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:17



