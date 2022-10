Cioccotuscia fa 13: a palazzo dei Papi due weekend con la cultura dei dolci sapori

Due weekend immersi nella cioccolata. Sabato e domenica prossimi e quelli successivi torna "Cioccotuscia - La cultura dei dolci sapori". L'edizione numero 13 dell'iniziativa è stata presentata in conferenza stampa nella Sala Regia di palazzo dei Priori alla presenza di Alfonso Antoniozzi, vice sindaco e assessore alla cultura e all'educazione, del direttore artistico di Cioccotuscia Andrea Sorrenti e delle realtà istituzionali e private partner della manifestazione.

«In questi anni - dice Antoniozzi - avete creduto e investito nella vostra manifestazione. E si vede. In queste tredici edizioni avete coinvolto realtà istituzionali e associative del territorio, aprendo a loro le porte di CioccoTuscia. Enti, associazioni di categoria, realtà del nostro territorio che promuovono tradizioni, storia, folklore vanno ad aggiungere ulteriore valore a un importante appuntamento che sa bene come promuovere e valorizzare “la cultura dei dolci sapori».

Il festival, che valorizza i prodotti locali tipici della Tuscia, quest'anno prevede molte novità e si svolgerà sempre e solo a Viterbo nei giorni 8-9 e 15-16 ottobre 2022 a Palazzo dei Papi e anche in tutta piazza San Lorenzo. L’evento è un veicolo importante per lo sviluppo turistico di Viterbo infatti mediamente le presenze dei visitatori sono circa 20.000.

Nel Villaggio Cioccotuscia sono previste iniziative sia per adulti che per bambini. Queste le principali attività in programma: area stand cioccolato e dolci, area stand prodotti salati, area street food, area giochi in legno, esposizione dipinti artisti locali, artisti di strada, spettacoli di giocoleria, sfilate figuranti storici, teatro dei burattini, laboratorio sui rapaci, laboratorio sensoriale, laboratorio sul riciclo, laboratorio di food art, laboratorio creazione di pozioni magiche, laboratorio sul giardinaggio, laboratorio di disegno con i colori della natura, cosplay contest, esibizioni musica classica, percorso storia del cioccolato.

L'apertura del villaggio è dalle 10,30 alle 19. Ingresso gratuito per la piazza e la sala stand dolci e salato, le informazioni sulle attività a pagamento e il programma completo sono disponibili su www.cioccotuscia.it.