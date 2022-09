Domenica 4 Settembre 2022, 11:59

Fumo e cattivo odore. i della frazione di Sassacci, a Civita Castellana. Il problema è emerso a luglio scorso, di notte; tanto che in estate molti residenti la sera sono stati costretti a chiudere le finestre per difendersi dal vento che trasportava fumo e cattivi odori.

Il problema potrebbe essere causato da un impianto per la lavorazione di conglomerato bituminoso, che è lontano ed è in funzione da oltre 50 anni.

Ma è tutto da accertare: non è neanche da escludere che tutto sia provocato da altre attività.

In molti si sono rivolti al sindaco Luca Giampieri. «Dopo aver ricevuto le sollecitazioni ha detto il primo cittadino ho interessato l'Arpa e la Forestale carabinieri, le autorità preposte a questo tipo di controlli. Ancora non conosco i risultati delle verifiche, ma resto a disposizione degli abitanti di Sassacci per altri approfondimenti se sarà necessario». Intanto si è costituito un comitato di cittadini, che ha raccolto 400 firme per chiedere una verifica sull'emissione di fumi e odori, soprattutto per tutelare la salubrità ambientale e delle persone. La petizione sarà inviata al sindaco, alla Asl e ai carabinieri e a tutti gli enti che possono essere interessati. Nei prossimi giorni gli abitanti si riuniranno in assemblea: il comitato sta organizzando un incontro pubblico per mettere a punto le strategie da adottare.