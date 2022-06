Carnevale Civita Castellana, la richiesta di modificare la Fondazione passa dalla Spagna

Modificare lo statuto della Fondazione Carnevale promossa dal Comune di Civita Castellana. Il gruppo del carnevale "I Jamaicani" (vincitore dell’ultima edizione) non perde lo spirito goliardico che li contraddistingue dal 2006, anno di fondazione. Per l'addio al celibato del capogruppo Luca Rita (che sposerà Erika) hanno sfoderato ironia, simpatia e allegria.

Il gruppo, appena sceso all’aeroporto di Palma di Maiorca dove è andato a festeggiare Luca, ha indossato per la foto di rito una maglia bianca con la scritta “Firma la petizione” per chiedere di modificare lo statuto della Fondazione Carnevale, così come altre con stampato sopra: “Game Over”. Come a dire che la manifestazione più sentita a Civita Castellana sta per essere chiusa.

«Ora pensiamo a trasferire l’allegria del nostro carnevale in Spagna e festeggiare l’addio al celibato di Luca – hanno detto – poi appena torneremo riprenderemo l’argomento». L'amministrazione comunale ha già convocato un riunione sull'argomento, prima per venerdi scorso e poi spostata a lunedi pomeriggio.

Per la cronoca la petizione è stata firmata già da una decina di gruppi.