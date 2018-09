Capranica, distrutte dalle fiamme due auto e due camper

Due auto, due camper sono andati distrutti dalle fiamme ieri sera a Capranica. Erano parcheggiate in un piazzale alle porte del paese, lungo la Cassia. I proprietari sono tutti residenti a Capranica. A dare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto per domare l'incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Viterbo e i carabinieri della Campagnia di Ronciglione. Quanto alle cause che l'hanno provocato l'ipotesi più probabile è quella di un corto circuito in una delle due auto. © RIPRODUZIONE RISERVATA