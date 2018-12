Calcata isolata, via ai lavori sulla strada provinciale

L'allarme, lanciato dall’urbanista Paolo Portoghesi che l'ha scelta come buen retiro, ha avuto una eco nazionale: "Calcata è isolata". Tutta colpa di una frana che il 20 novembre ha riversato terra e massi sulla provinciale 79, quella che da Faleria arriva a Calcata, rendendola inutilizzabile. L'altro mattina, finalmente, sono partiti i primi lavori da parte della Provincia. «Vogliamo riaprire l'arteria almeno a senso unico. Ma ancora non possiamo parlare di tempi», spiega il presidente Pietro Nocchi. L'intervento servirà per posizionare una rete paramassi ed effettuare un ancoraggio al fine di evitare altre frane e garantire l'apertura di una sola corsia. Perché la strada riparta a pieno servizio ci vorrà però ancora molto tempo. «Sotto i massi, la parete - rivela il sindaco Sandra Pandolfi - è lesionata, serve pertanto un consolidamento». © RIPRODUZIONE RISERVATA