Bomba day, ecco il vademecum per l'evacuazione

di Massimo Chiaravalli

Cittadini, imprese, pazienti: domani tutti evacuati all’alba, per consentire di far brillare la bomba della seconda guerra mondiale trovata una settimana fa all’aeroporto militare. L’operazione riguarderà chiunque si trovi nel raggio di un chilometro e mezzo dall’ordigno bellico, il punto di attesa è stato allestito alla scuola “Alessandro Volta”, con navette a disposizione andata e ritorno.



La bomba, inesplosa, subito è stata messa in sicurezza. Il prefetto Giovanni Bruno in questa settimana si è incontrato con tutte le parti coinvolte: il 6° Reggimento Genio Pionieri, l’Agenzia regionale protezione civile, Provincia, Comune, questura, carabinieri, guardia di finanza, esercito, aeronautica, vigili del Fuoco, polizia stradale e locale, Asl, 118, Croce rossa, Anas, Telecom Italia, E-distribuzione, Cotral, Talete, 2i rete gas, Snam e Misericordia. Ognuno ha un ruolo nelle operazioni di bonifica.



L’evacuazione partirà dalle 6,30 di domattina e si chiuderà entro le 8,30. Dalle 10 si inizierà a disinnescare e poi a far l’ordigno, mentre le forze dell’ordine si occuperanno di presidiare l’area. Il tutto si concluderà tra le 12,30 e le 13,30. Palazzo dei Priori mette a disposizione dei bus navetta per raggiungere la scuola, con partenza dall’area di ritrovo stabilita all’ingresso della clinica Santa Teresa, che pure verrà evacuata. L’ultima corsa sarà alle 8,15. Si può anche raggiungere l’edificio scolastico autonomamente o attendere in altri luoghi non interessati dalla bonifica. I servizi sociali del Comune garantiranno infine lo spostamento per diversamente abili, anziani e persone con difficoltà motorie, prenotabile oggi dalle 8 alle 20) 0761-348587.



Queste le vie che ricadono nell'area di sgombero, il traffico sarà interrotto alle 9,30: strada provinciale Tuscanese, direzione Viterbo-Tuscania, dal km 1,020 al km 3,520; strada Terme, direzione da strada Bagni-S.P. Tuscanese – dal km 0,650 alla SP Tuscanese; strada Castiglione, direzione da SP Tuscanese -Aeroclub), dal km 0,375 al km 3,330; strada San Lazzaro, direzione SS Cassia Nord-strada Garinei, dal km 0,730 al km 3,200; strada Garinei, direzione SP Martana – Aeroclub, dal km 2,340 a strada Castiglione; strada Valore, direzione SP Tuscanese – strada Barigello, dal km 1,630 alla traversa strada Barigello; strada Riello, fontana del Boia, direzione strada Bagni-via S.CAmilo De Lellis, dal km 0,610 al km 0,975; strada Riello, direzione via S. Camillo De Lellis – Cus, dal km 0,115 alla traversa dietro il Cus. Per quanto riguarda il trasporto pubblico urbano, la linea 2, ovvero Terme-Monterazzano sarà sospesa per l'intera giornata.



Ecco infine un vademecum per la popolazione. Alle persone che devono abbandonare le abitazioni si ricorda di portare con sé farmaci abituali, chiavi di casa, cellulare, cose indispensabili per i bambini (ricambi, pannolini, giochi poco ingombranti), denaro e preziosi, occhiali da vista e protesi acustiche, documenti di identità, qualcosa da leggere.



Ricordarsi di provvedere alla sicurezza e all’alimentazione degli animali domestici, controllare la chiusura ermetica dei congelatori e dei frigoriferi (si può mettere nastro adesivo), controllare la chiusura dei rubinetti dell’acqua, tenere a portata di mano una torcia elettrica a batteria, non lasciare oggetti fragili esposti su ripiani e mensole, mettere a terra oggetti, quadri, specchi e cornici appesi alle pareti, portare all’interno delle abitazioni, dei balconi o delle terrazze fioriere e/o vasi pensili. Sarà possibile portare con sé animali domestici di piccola taglia a condizione che i gatti siano posti in apposite gabbie; i cani abbiano il guinzaglio e la museruola.



Si consiglia di tenere chiusi balconi, scuri, tapparelle e simili purché non di vetro. Entro il raggio di 1.570 m dalla bomba (distanza da definire per ogni emergenza), tutte le finestre e le porte vetrate delle abitazioni dovranno essere lasciate aperte per evitare l’eventuale rottura dei vetri in caso di esplosione non controllata della bomba.

Venerd├Č 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA