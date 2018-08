Bomba della seconda guerra mondiale trovata nell'aeroporto di Viterbo

Questa mattina, all’interno dell’aeroporto militare T. Fabbri di Viterbo, è stato rinvenuto un ordigno bellico riconducibile presumibilmente alla Seconda Guerra Mondiale.



La bomba è stata avvistata durante le operazioni di carotaggio (sondaggio del terreno) in un’area dello scalo compresa tra il 1° Reggimento “Antares” e il comando sostegno dell’Aviazione dell’Esercito. I baschi azzurri hanno fatto questa insolita scoperta e hanno tempestivamente messo in atto le procedure di delimitazione dell’area, e di segnalazione dell’evento alle competenti autorità.



E' intervenuto anche personale della Scuola marescialli dell’Aeronautica militare, ente che sovrintende sull’aeroporto viterbese, che ha provveduto a richiedere l’intervento della Prefettura. Dai rilievi ferromagnetici eseguiti, l’ordigno ha una lunghezza di circa 60 cm. Nei prossimi giorni sono attesi i riscontri per attuare le previste operazioni di dissotterramento e bonifica dell’ordigno stesso.

Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:53



