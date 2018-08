Civita Castellana, bimba azzannata da un cane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mattinata shock a Civita Castellana. Una bambina di due anni è stata morsa al volto da un cane randagio mentre stava passeggiando con i genitori. Ha riportato numerose ferite nella parte destra della faccia e oltre al trauma subito, rischia di restare sfregiata per tutta la vita. L'episodio si è verificato nella mattinata di ieri in una via del centro storico e ha lasciato esterrefatti e increduli molti passanti, subito intervenuti in soccorso della piccola che è stata subito trasportata al pronto soccorso...