Venerdì 15 Luglio 2022, 04:10

Appalto rifiuti, c’è il parere dell’Anac. L’Autorità anticorruzione ha scritto a palazzo dei Priori indicando alcuni punti cui attenersi in vista della pubblicazione del bando più importante, oneroso e nel mirino - della politica e soprattutto dai cittadini insoddisfatti del servizio - del Comune capoluogo. Intanto i capigruppo ieri mattina si sono accordati sulle nuove date del consiglio comunale. Prima data utile per tornare in aula: martedì prossimo.

Su queste colonne il capogruppo del Pd, Alvaro Ricci, ha dichiarato che la sindaca Chiara Frontini aveva «forse intenzione di modificare il bando». È così? «È stato uno dei primi argomenti - dice Frontini - che abbiamo trattato in questi giorni trascorsi dall’insediamento. Di certo il servizio è stato uno, se non il, più attenzionato degli ultimi anni e intendiamo prendere tutti gli accorgimenti per migliorarne l’efficienza».

Nel mentre è arrivata posta dall’anticorruzione. «Abbiamo ricevuto martedì il parere dell’Anac sulla vigilanza collaborativa - continua la sindaca - che ha fornito delle osservazioni a cui attenersi, tanto nel disciplinare quando nel capitolato d’appalto».

Al momento è in vigore la proroga della proroga dell’appalto ponte, che nelle intenzioni di chi ha preceduto Frontini doveva essere solo il prolungamento di un anno del bando pluriennale. Viterbo ambiente sta gestendo il servizio dietro un corrispettivo di 6 milioni e 44.633,43 euro, per i sei mesi che vanno dallo scorso 2 marzo al prossimo 2 settembre. Appena in tempo per dire che si va con il classico “dopo Santa Rosa”.

La società comunque è obbligata a proseguire agli stessi patti anche dopo il Trasporto. Però la sindaca, pur non avendo rinnovato il contratto al dirigente del settore, Eugenio Monaco, è fiduciosa: «È nostra premura procedere spediti - conclude - ma anche approfondire tutti gli aspetti per dare ai viterbesi un servizio all’altezza delle aspettative».

La riunione dei capigruppo ha deciso di rivedersi martedì prossimo, il 26 e il 28: qui si voteranno gli equilibri di bilancio. Prima della seconda data ci saranno da definire le commissioni.