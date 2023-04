Mercoledì 19 Aprile 2023, 06:00

Le udienze penali si fermano. I magistrati onorari e gli avvocati penalisti, ognuno per ragioni diverse, hanno proclamato l’astensione. I magistrati onorari hanno iniziato l’astensione lunedì e termineranno venerdì. Mentre quella degli avvocati parte oggi per concludersi il 21 aprile.

Di fatto per un’intera settimana le udienze penali, calendarizzate dai vari tribunali italiani tra cui quello di Viterbo, slitteranno. Le associazioni della magistratura onoraria hanno proclamato l’astensione dalle udienze e dalle attività d’istituto per rispondere allo stallo sul riconoscimento del loro lavoro come ‘dipendenti’ del sistema giustizia; e al fatto che da mesi una gran parte di questi giudici non viene pagata.

Mentre le ragioni della protesta dell’Unione delle camere penali italiane sono da ricercare nel ritardo nel concreto avvio del programma di riforme liberali della giustizia penale. Senza dimenticare i problemi sorti con l’avvio della riforma Cartabia. I penalisti, infatti, da mesi chiedono decreti attuativi che allo stato non sarebbero mai arrivati. Da oggi oltre all'astensione della udienze partiranno anche manifestazioni e sit in di fronte ai tribunali italiani.