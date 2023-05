Mercoledì 24 Maggio 2023, 21:08

Il successo delle quattro giornate dell’enogastronomia laziale. Bilancio più che positivo per “Assaggi”, salone organizzato dalla Camera di commercio nella suggestiva cornice di Palazzo dei Papi, chiuso con la giornata dedicata agli operatori. Ma dal 19 al 22 maggio sono stati tanti gli eventi collaterali - tra food truck di cibo di strada - nelle piazze del centro storico.

Assaggi ha ottenuto un grande riscontro dal pubblico: la Camera di commercio parla di un’affluenza di circa 5mila persone, tra operatori del settore food&beverage e visitatori. In vetrina i prodotti ma anche i volti dei 70 espositori del salone enogastronomico, oltre ai 22 tra show cooking, food talk ed esperienze sensoriali; 16 degustazioni guidate di olio, vino e caffè; laboratori per bambini. In quattro giornate si sono potuti apprezzare l’alta qualità e la ricchezza dell’offerta della regione.

«Un manifestazione molto importante che ha coinvolto un bel pubblico – racconta Andrea Ragonesi dallo stand del salumificio Coccia Sesto - e siamo stati contenti perché tutti hanno risposto in modo positivo. Molti gli interessati e molti gli addetti del settore che hanno manifestato apprezzamento. Qualche contatto c’è stato, i ristoratori vengono, chiedono e si informano: siamo molto ottimisti e soddisfatti».

Impressioni positive condivise dagli operatori dal territorio della Tuscia. Assaggi conferma essere un’idea vincente, nata dalla collaborazione delle Camere di commercio di Rieti-Viterbo e di Roma, Comune di Viterbo con il patrocinio della Regione e la partnership di Slow Food Lazio.

«Siamo molto soddisfatti di questa edizione che ci ha sorpreso per presenze ed apprezzamento dei prodotti, come riscontrato dai tanti feedback ricevuti – ha detto il presidente dell’ente camerale, Domenico Merlani –: un risultato che ci sprona a proseguire in questa direzione, proprio con eventi per far conoscere le eccellenze enogastronomiche dai produttori».