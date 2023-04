Mercoledì 19 Aprile 2023, 06:00

Alla scoperta del lato “buono” e costruttivo della tecnologia, per aiutare i giovani a scoprire il proprio talento. Parte oggi la nuova avventura di Juppiter. Un’avventura tutta dedicata ai talenti giovani. E proprio Talenti è il nome del progetto, presentato ieri mattina alla stampa, che coinvolgerà i ragazzi per farli mettere alla prova dentro un centro di produzione e scoprire una nuova passione, legata al mondo dello spettacolo, dell’arte, della divulgazione scientifica, ma anche della video ripresa, del montaggio.

Al centro di questa progetto - nato durante l lockdown quando l’unico modo per mettersi in contatto sembra essere il mondo del web - c’è un centro di produzione per permettere agli studenti delle scuole e a tutti i giovani della città di familiarizzare con il mondo della comunicazione per immagini. Un luogo dove potranno sperimentare la potenza del racconto creato con le proprie mani, dovendo essere loro, da zero, a creare contenuti di approfondimento della più alta qualità possibile.

«Qui cercheremo di stanare talenti in diversi campi, con l’obiettivo della comunicazione sociale – ha spiegato il presidente di Juppiter, Salvatore Regoli -. ‘Talenti’ è costruire la comunità partendo dalla fiducia nei giovani e nel futuro». Il centro di produzione sorgerà nei locali della parrocchia di Villanova e sarà inaugurato questa mattina alla presenza della sindaca Chiara Frontini e del vescovo Orazio Francesco Piazza, insieme a molte autorità del territorio e a 100 studenti delle scuole della città. Durante l’inaugurazione si collegherà anche Pif, amico della fondazione.

L’iniziativa, oltre che in collaborazione con il Comune e la Diocesi di Viterbo, sarà realizzata insieme alle scuole e all’Università della Tuscia. Grazie alle attrezzature e agli strumenti digitali di “Talenti”, i ragazzi potranno realizzare anche contenuti per raccontare alcuni dei prossimi grandi eventi e manifestazioni di Juppiter. Come quelli previsti per i 75 anni della Costituzione. L'esperienza di Viterbo farà da apripista all’apertura di centri di produzione per creare contenuti in altre città italiane come Roma, Verona e Napoli.