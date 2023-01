Alla Maratonina dei tre comuni attesi oltre 1500 atleti. Partenza e arrivo a Civita Castellana

Torna la regina delle gare d’inverno. Manca poco meno di un mese all’appuntamento con la 43esima edizione della Maratonina dei 3 Comuni, la gara nazionale su strada che si svolgerà il 29 gennaio 2023, con partenza e arrivo a Civita Castellana.

Da tempo l’Atletica Nepi, recentemente insignita della Stella di bronzo per meriti sportivi dal Coni, è al lavoro per preparare la storica manifestazione podistica, che come di consueto farà convergere migliaia di podisti che per un giorno diventeranno i veri padroni di questo angolo di Tuscia.

La partenza e l’arrivo in questa edizione sarà dalla città delle ceramiche con il percorso che diversamente dalle edizioni che partono da Nepi e Castel Sant’Elia, sarà in senso antiorario. Millecori in discesa quindi, ma arrivo in salita con la più breve, ma sempre ostica salita dell’ospedale e poi via Ferretti. Partenza ed arrivo sotto gli imponenti bastioni del Forte Sangallo.

Nata nel 1980, questa manifestazione è subito entrata nel cuore di ogni appassionato, arrivando a superare i 2400 iscritti, con 2300 classificati, provenienti da ogni parte d’Italia. Dopo i periodi più critici della pandemia i numeri del podismo su strada non sono ancora risaliti ai livelli del 2019, si attendono circa 1500 atleti, in linea con il calo generale delle corse su strada di circa il 40%.

I dati previsionali delle iscrizioni fin qui raccolte confermano tale trend. Tutte le anticipazioni sono attese però per la presentazione ufficiale che si terrà il 25 gennaio alle 17 al Comune di Civita Castellana, dove tra l’altro verrà svelato il famoso “piatto ricordo”, ormai l’ambita medaglia di partecipazione che ogni partecipante alla 3 Comuni assolutamente vuole, da esibire come uno dei suoi ricordi sportivi più belli, realizzato in collaborazione con l’Istituto d’arte di Civita Castellana. Nell’occasione verrà anche premiato l’allievo vincitore del concorso. La Maratonina dei Tre Comuni è organizzata dalla Atletica Nepi, con il patrocinio dei Comuni di Nepi, Civita Castellana e Castel Sant’Elia, sotto l’egida della Fidal.