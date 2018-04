Alla Lago-Montefiascone si cerca l'erede di Bonucci: domenica la 22° edizione della corsa in salita

di MARCO GIULIANELLI

A Montefiascone si cerca l'erede di Bonucci. E' pronta a partire l'edizione numero 22 della Lago-Montefiascone, la competizione riservata alle autostoriche, valida come prova del Campionato italiano della montagna 2018 e del Trofeo italiano della montagna.



La competizione, come sempre organizzata dall'Aci viterbese, si svolgerà su due manche con partenza dal Km 5,150 e arrivo al Km 0,400 della strada provinciale Lago di Bolsena. Ha toccato 120, la quota degli iscritti alla competizione che avrà il suo clou nella giornata di domenica con la disputa della gara vera a proprio. Quindi, è stato confermato e incrementato il numero degli iscritti degli ultimi anni, con la lista delle autovetture al via che di norma ha sempre superato quota 100 partecipanti tra auto storiche e moderne.



«Ma il vero elemento che rende ancora più spettacolare l’evento - dicono gli organizzatori dell'Aci provinciale - è l’affluenza del pubblico: l’obiettivo è di incrementare il record di presenze della scorsa edizione, fattore che ha reso ancora più coinvolgente e pittoresca la competizione, già impreziosita dall’affascinante panorama del lago di Montefiascone». Un appuntamento fisso per appassionati e curiosi è rappresentato dalle prove tecniche che apriranno la tre giorni, e si svolgeranno in piazza del Mercato (ex Campo Boario) a Montefiascone; si parte domani pomeriggio a partire dalle 15,30, per proseguire nella mattinata di sabato dalle ore 8 alle ore 11; mentre il paddock è dislocato vicino alla linea di partenza.



Le prove ufficiali prenderanno il via alle 14,30 di sabato. Le due manche previste di gara avranno inizio alle 9,30 di domenica, mentre la premiazione avrà luogo al termine della gara al ristorante La Carrozza d’oro sul lungolago montefiasconese.

Gioved├Č 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA