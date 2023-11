Io Canto Generation, stasera la seconda puntata: anticipazioni, eliminazioni e concorrenti del talent show di Canale 5

Va in onda stasera in tv su Canale 5 la seconda puntata di «Io Canto Generation», il talent show condotto da Gerry Scotti dove protagonisti sono ragazzi e ragazze dotati di un'innata passione per la musica e la voglia di mettersi in gioco. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, ogni settimana, per sei appuntamenti, ventiquattro ragazzi, dai 10 ai 15 anni, suddivisi in sei squadre, si affronteranno in una gara canora all'insegna del talento e delle emozioni.

Dopo la prima puntata andata in onda mercoledì scorso, vediamo ora chi sono i concorrenti, i giudici e i primi eliminati, oltre alle anticipazioni di stasera.