A Calcata presentazione della guida all’ospitalità diffusa del Bio-distretto della Via Amerina e delle forre

Sarà presentata a Calcata (Viterbo) sabato prossimo alle ore 10, in uno dei comuni più suggestivi del Bio-distretto della Via Amerina e delle forre, la guida all’ospitalità diffusa del territorio e dei tredici comuni aderenti al distretto biologico. Nella guida sono raccolte tutte le strutture extralberghiere e alberghiere presenti nell’incantevole contesto delle campagne dell’agrofalisco, oltre alle indicazioni turistiche delle emergenze storiche, artistiche e naturalistiche del territorio.La pubblicazione è stata realizzata con l’obbiettivo di guidare i turisti che sono alla ricerca di un soggiorno in un contesto rurale, dotato di una propria identità e caratterizzato da siti d’interesse archeologico, storico, culturale e paesaggistico e che gli permetta di provare un’esperienza legata al territorio proprio a partire dalla scelta degli alloggi dove soggiornare.La guida è un lavoro in movimento, nasce dal territorio è, e lo sarà anche nel suo sviluppo, il risultato di un confronto e di un incontro con i comuni e con tutte le associazioni che virtuosamente s’impegnano nel Bio-distretto.Ad aprire l’incontro i saluti del sindaco del paese che ospita l’iniziativa, Sandra Pandolfi. Poi seguiranno gli interventi del segretario del Bio-distretto della Via Amerina, Sandra Gasbarri che presenterà la guida dell’ospitalità diffusa.A seguire interventi di Elisabetta Calabri del settore Programmazione turistica e interventi per le imprese della Regione Lazio; Paolo Piacentini, presidente Federtrek, e Antonio Mancini del Comune di Gallese che parleranno del cammino della Via Amerina, Gianni Gualta direttore del Parco del Treja, concluderà la giornata l’intervento dell’assessore al Turismo e Pari Opportunità della Regione Lazio, Lorenza Bonaccorsi.A conclusione dell’incontro brindisi con i prodotti del Bio-distretto, in collaborazione con la condotta Slow Food di Corchiano e della Via Amerina.