Vertenza Tct: presidio davanti alla prefettura di Terni

Sono molto preoccupati i 50 dipendenti della Tct di Terni, azienda specializzata nel taglio e commercializzazione tubi, che ha cessato l’attività dal 31 dicembre scorso. Per loro la cassa integrazione, per mancanza di commesse confermata anche dall’allungamento della fermata del Tubificio, scade il 29 di gennaio. Questa mattina, 10 gennaio, il prefetto Giovanni Bruno ha convocato rappresentanti della Tct e di Acciai speciali Terni per trovare una soluzione alla vertenza e definire la possibilità della vendita ad AST della stessa. I lavoratori insieme a Fim Cisl, Fiom Cgil e Fismic sono in presidio sotto la prefettura. Tra loro Valerio Clementi operaio della Tct da circa 18 anni la cui speranza è di continuare ad avere un futuro lavorativo. La sua dichiarazione nel video di Claudia Sensi.