La Grecia saluta Papa Francesco con il sirtaki

Dopo aver ricevuto stamane la visita del presidente del Parlamento greco, Konstantinos Tasoulas, Papa Francesco si è congedato dalla Nunziatura apostolica, dove ha alloggiato in questo suo soggiorno ad Atene, e si è recato in auto alla Scuola San Dionigi delle Suore Orsoline, a Maroussi, dove incontra i giovani, ultimo appuntamento del suo viaggio a Cipro e in Grecia. Il Papa viene accolto all'ingresso della Sala polivalente della scuola cattolica dal responsabile della Pastorale giovanile della Grecia, che durante l'incontro gli rivolge un breve saluto. Quindi ascolta le testimonianze di tre giovani: una ragazza filippina, un'altra di Tinos e un ragazzo siriano. Al termine rivolge ai presenti il suo discorso. Alla fine per salutarlo c'è il sirtaki, la danza popolare greca.