Tumore al seno, l'appello di Orietta Berti: «Fate prevenzione»

(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2021 "L'idea del Frecciarosa è fenomenale, sono sempre stata abituata a fare controlli, mia madre è morta per un tumore al seno, però io dico alle persone giovani di fare la prevenzione, non devono mai stancarsi di curare il proprio corpo", così Orietta Berti nel corso della conferenza stampa “La prevenzione viaggia in treno”, in cui si presentavano i consulti per la prevenzione contro i tumori a bordo dei treni ad alta velocità, treni regionali e nei FrecciaLounge delle stazioni. il progetto è promosso da IncontraDonna Onlus, Ferrovie dello Stato , patrocinato da Palazzo Chigi - Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Salute e con la partecipazione di Farmindustria e AIOM / Ministero Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it