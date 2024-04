No Rest for the Wicked - Un capolavoro dgli autori di Ori?

Moon Studios, già autori di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, tornano sui nostri schermi con No Rest for the Wicked, ora disponibile in Accesso Anticipato. Un gioco sicuramente ambizioso, da tenere d'occhio perché potrebbe migliorare ancora prima dell'uscita della versione definitiva.