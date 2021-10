Tridico (Inps): «Riscatto gratuito laurea positivo, ma costa 4-5 miliardi l'anno»

(Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre 2021 "Il riscatto della laurea incentiva gli studenti ad accumulare capitale umano, sarebbe giusto prevedere incentivi di questo tipo. C'è pero un costo molto importante, non inferiore a 4-5 miliardi di euro per ogni anno di coorte dei laureati". . Lo ha detto Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, nel corso dell'audizione in commissione Lavoro della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev