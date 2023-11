Terni, vandali sfondano il vetro del bar ristorante del Caos

EMBED





Un gesto di inciviltà, di vandalismo, ma forse anche un tentativo di introdursi da parte di qualche malintenzionato. Ignoti hanno danneggiato, con un colpo secco, il vetro dell'ingresso principale del bar ristorante interno agli spazi del Caos. Il locale è chiuso da ottobre 2023, quando è stato interrotto il rapporto tra la cooperativa "Le Macchine Celibi" che gestisce gli spazi museali e le persone alle quali era stato dato in gestione lo spazio di ristorazione. Si deve ancora procedere ad una nuova assegnazione della gestione del Fat, da parte della cooperativa. Intanto, però, lo spazio è in balia del degrado e dell'abbandono. E anche di vandali e malintenzionati. Probabilmente servirebbero maggiori controlli in determinati orari. Nel video di Paolo Grassi, ecco cosa è avvenuto negli spazi cittadini ternani dedicati alla cultura.