Teramo, furgone in fiamme: l'autista riesce a mettersi in salvo

Furgone a fuoco: paura a Bisenti, in provincia di Teramo. Ieri, una squadra dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta lungo la strada comunale che collega Scorrano a Bisenti, a causa dell'incendio di un furgone che trasportava scatoloni con confezioni di arachidi e riso soffiato. L'autista è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo