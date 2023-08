Elon Musk: «Sfida con Zuckerberg in una location italiana epica»

Il ministro: stiamo ragionando su un grande evento benefico

Roma, 11 ago. (askanews) - Elon Musk, patron di Tesla ed X, ha annunciato sull'ex Twitter che il suo incontro con il numero uno di Meta, Mark Zuckerberg, si terrà in una location "epica", citando il consenso della premier Giorgia Meloni e del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per un "un tributo al presente e al passato dell'Italia".

Un evento, ha precisato Musk, in streaming sulla sua piattaforma e su Meta. "Tutto ciò che verrà inquadrato - ha scritto - sarà l'antica Roma, nulla di moderno". Un annuncio che ha fatto subito scalpore. Il ministro Sangiuliano ha poi confermato l'evento in Italia ma ha dichiarato che non si volgerà nella Capitale.

"Ho avuto una lunga e amichevole conversazione con Elon Musk, abbiamo parlato della comune passione per la storia dell'antica Roma. Stiamo ragionando sul modo in cui organizzare un grande evento benefico e di evocazione storica, nel rispetto e nella piena tutela dei luoghi. Non si terrà a Roma - ha sottolineato - ma soprattutto è previsto che un'ingente somma, molti milioni di euro, sia devoluta a due importanti ospedali pediatrici italiani".