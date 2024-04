Il miassite, un minerale che sfida le convenzioni diventando il primo superconduttore non convenzionale trovato in natura. Capace di condurre elettricità senza perdita di energia a basse temperature, il miassite apre nuovi orizzonti per le tecnologie avanzate e la ricerca fisica. La rivoluzione del miassite: «Questo superconduttore naturale può cambiare il mondo»