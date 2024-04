Intelligenza Artificiale nei droni: Kiev cambia la guerra aerea contro la Russia

L'evoluzione della guerra tra Ucraina e Russia entra in una nuova era tecnologica con l'introduzione di droni avanzati dotati di intelligenza artificiale (AI). Fonti dal "The Telegraph" indicano che l'Ucraina sta investendo in tecnologie di droni guidati dall'AI,, principalmente dal Regno Unito. Questi droni avanzati promettono di essere estremamente sfuggenti e difficili da intercettare per le difese russe, potenzialmente ridefinendo le strategie belliche nel cielo.