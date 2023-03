«L'intelligenza artificiale aiuterà l'uomo nel suo sviluppo e l'ambiente. C'è una grande aspettativa in questa tecnologia ed è un bene che tutti ne parlino. È pericoloso il racconto che se ne fa: per delle applicazioni che rischiano di mettere l'uomo in secondo piano» spiega Fabio Ferrari, esperto di Intelligenza Artificiale.

Servizio di Roberta Avallone