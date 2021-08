Stasera in tv, VIP su Cine 34: trama e curiosità sul film con Enrico Brignano e Alena Seredova

Su Cine34 canale 34 alle 21:00 il 24 agosto va in onda V.I.P. film del 2008 scritto e diretto da Carlo Vanzina. Nel cast Enrico Brignano, Martina Colombari, Alena Seredova, Carlo Buccirosso e Maria Grazia Cucinotta. La più famosa PR di Roma Ilarua Della Rocchetta (Monica Scattini) ha organizzato l'evento mondano dell'anno: la festa di inaugurazione del ristorante "L'Impero del Sushi". Tante le star interazionali presenti ma anche una serie di invitati "per caso".Quella sera ci saranno molti incontri, che avverranno anche nei gironi seguenti in un contesto di normalità e la verità verrà a galla Crediti foto: kikapress Music: «Summer» from Bensound.com

