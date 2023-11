Pescara, Zeman "suona" la fisarmonica ma dietro c'è... un trucco

L'allenatore del Pescara , Zdenek Zeman, ha partecipato a un simpatico scherzo, suonando la fisarmonica in un ristorante. In realtà si tratta di un trucco: dietro di lui si trova un vero musicista che, nascosto dietro la sedia, suona effettivamente lo strumento. Il boemo si è prestato per una gag riuscita benissimo e condivisa da migliaia di persone sui social